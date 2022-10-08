Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, що вибухи в Керчі сьогодні – справа рук самих росіян, а на те, що це була спланована спецоперація вказує низка причин.

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Все, що сьогодні відбувалось на мосту – це конкретна спецоперація. Дивіться: перше – з російської сторони заходить фура, яка обладнана вибуховим матеріалом; друге – синхронізація з ешелоном з паливом,

– зауважує радник.

Щодо підриву, Михайло Подоляк зауважує, що залізничне полотно частково впало внаслідок вибуху, а це означає, що було закладено підривний матеріал і в опори моста.

В Росії розпочалась нова ера

За словами Подоляка, сьогоднішня спецоперація, ймовірно, російських силовиків може вказувати на початок їх протистояння.

Ми бачимо конкретну спецоперацію. Прояв конкретного конфлікту між силовиками, який говорить про дуже важливу річ – сьогодні в Росії почалась нова ера, ера протистояння російських силовиків,

– вважає радник

Та додає, що на це вказують дві речі: вони шукають винних у провалах спеціальної військової операції, по друге – хочуть заарештувати свої опонентів.

"Для того, щоб завтра, після того, як почнеться ера нової еліти, зайняти певні місця".

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці кримського мосту виникла потужна пожежа. В Росії заявили, що вибухнула вантажівка з вибухівкою.

Проте як вона туди потрапила залишається невідомою, адже в Кремлі не раз заявляли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.

Згодом в ЗМІ з'явилась інформація, що вибух справа СБУ, хоча у спецслужбі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Знакова подія призвела до бурхливої реакції в мережі, так в українському сегменті з'явилося безліч мемів із цього приводу, а в російському навпаки – почалася істерика.

Тим часом у Росії повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.

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