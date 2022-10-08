Вибухи на Кримському мосту могли ініціювати самі ж росіяни. Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Зверніть увагу Чому вибух на Кримському мосту не був ракетним ударом: пояснення військового оглядача
Що може зробити Путін
Радник керівника ОП зазначив, Україна не боятиметься можливої реакції Путіна на події на Керченському мосту, а просто готуватиметься до всіх можливих варіантів.
Безумовно, Путін може збільшити кількість ракетних обстрілів, але це й на 24 серпня ми очікували. Він пробуватиме робити удари по якихсь об'єктах, але він і сьогодні це робить по цивільних об'єктах. Окупанти збільшать інтенсивність бойових дій, якщо зможуть це зробити на Бахмутському напрямку, наприклад,
– пояснив Подоляк.
На його думку, головним серед цього буде те, що Кремль пришвидшить доставку мобілізованих на передній край фронту, "щоб вони побігли в психологічну атаку".
"Путін займатиметься ескалацією, але він це робить періодично й, при тому, до певних дат. Для України немає жодного сенсу рефлексувати й звертати увагу на те, що робитиме він. Нам треба тільки дбати про свою безпеку, вести переговори з партнерами щодо прискореного отримання зброї, дивитися на те, що робитимуть ЗСУ", – додав чиновник.
Радимо Лише два варіанти: що насправді відбулося на Кримському мосту
За його словами, українцям важливо бути готовими до успіхів на Херсонському й Харківських напрямках, а також робити свою роботу так само, як це робили до ексцесу на Керченському мосту.
Вибух на Керченському мосту могли готувати росіяни: дивіться відео
Причини вибухів
Подоляк підкреслив, що у підготовці вибухів на Кримському мосту могли брати участь російські спецслужби, попри те, що у Росії говоритимуть, що все зробила Україна.
Як все відбувалося: автомобільна фура з Краснодарського краю, юрисдикція – російська. Далі "синхронізація" зі спаленим ешелоном й сам вибух. Коли це полотно впало – ви ж бачили, що вибух був не тільки з зовнішньої сторони, але й в опорах. Все говорить про підготовку саме росіянами, тому що все під наглядом було і треба було відвернути увагу,
– вважає радник керівника ОП.
Читайте також Найпершими відреагували таксисти: що відбувалося в Криму після вибуху на мосту
Вас також може зацікавити – чи були вибухи на Керченському мосту вдалою "спецоперацією": дивіться відео
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
- Зранку 8 жовтня пролунали вибухи на Кримському мосту. Уже стало відомо, що за "бавовною" стоять українські спецслужби, зокрема й Служба безпеки України.
- На "бавовну" на Кримському мосту уже мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.
- Тепер постачання ворожої техніки, яке йде через Крим – суттєво зміниться та відіб'ється на можливості росіян обороняти Херсонську область.
- Водночас наразі невідомо, що стало причиною руйнувань мосту. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що поки не можна говорити, що про ракетні удари ЗСУ.