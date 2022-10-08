Вибухи на Кримському мосту могли ініціювати самі ж росіяни. Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Що може зробити Путін

Радник керівника ОП зазначив, Україна не боятиметься можливої реакції Путіна на події на Керченському мосту, а просто готуватиметься до всіх можливих варіантів.

Безумовно, Путін може збільшити кількість ракетних обстрілів, але це й на 24 серпня ми очікували. Він пробуватиме робити удари по якихсь об'єктах, але він і сьогодні це робить по цивільних об'єктах. Окупанти збільшать інтенсивність бойових дій, якщо зможуть це зробити на Бахмутському напрямку, наприклад,

– пояснив Подоляк.

На його думку, головним серед цього буде те, що Кремль пришвидшить доставку мобілізованих на передній край фронту, "щоб вони побігли в психологічну атаку".

"Путін займатиметься ескалацією, але він це робить періодично й, при тому, до певних дат. Для України немає жодного сенсу рефлексувати й звертати увагу на те, що робитиме він. Нам треба тільки дбати про свою безпеку, вести переговори з партнерами щодо прискореного отримання зброї, дивитися на те, що робитимуть ЗСУ", – додав чиновник.

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За його словами, українцям важливо бути готовими до успіхів на Херсонському й Харківських напрямках, а також робити свою роботу так само, як це робили до ексцесу на Керченському мосту.

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Причини вибухів

Подоляк підкреслив, що у підготовці вибухів на Кримському мосту могли брати участь російські спецслужби, попри те, що у Росії говоритимуть, що все зробила Україна.

Як все відбувалося: автомобільна фура з Краснодарського краю, юрисдикція – російська. Далі "синхронізація" зі спаленим ешелоном й сам вибух. Коли це полотно впало – ви ж бачили, що вибух був не тільки з зовнішньої сторони, але й в опорах. Все говорить про підготовку саме росіянами, тому що все під наглядом було і треба було відвернути увагу,

– вважає радник керівника ОП.

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