Про це 24 каналу розповів політехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що росіяни раніше не були зобов'язані бути учасниками цієї війни, достатньо було лише схвальних вигуків перед телевізором.

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І от, за словами Шейтельмана, коли раптом з усієї країни, сотні тисяч чоловіків мовчки сіли у автобуси на війну – у кожне російське місто прийшло усвідомлення війни, це неможливо приховати.

"Ця мобілізація може обернутися для Путіна катастрофою, але не лише для нього особисто – а й для всього народу", – каже політтехнолог.

Шейтельман вважає, що регіональні бунти зараз можливі, як ніколи – поступово прийдуть масові зникнення і смерті у військах окупантів.

Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Російські матері власноруч шукатимуть трупи "мобіків"

Михайло Шейтельман каже, що під час війни у Чечні, з'явились "комітети солдатських матерів", коли туди надіслали строковиків, потім ці матері поїхали у Чечню шукати трупи.

"У мене є знайомий, який займається пошуком трупів російських та німецьких військових. Він фахівець, вже довго займається цим – його профіль, це Перша та Друга світова війни", – додає політтехнолог.

Він мені зателефонував та попередив, що скоро в Україну масово їхатимуть матері російських солдатів, аби знайти їх трупи. Вочевидь, мобілізованим росіянами не видають іменні жетони, аби не можна було знайти нічого. За непрямими ознаками, саме й це зараз відбувається в Росії,

– каже Михайло Шейтельман.

Росія таким чином приховує власні злочини, так, як раніше робити у Радянському Союзі.