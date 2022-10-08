Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Кремлю дуже необхідна пауза у цій війні, щоб підготувати "мобіків" та більш-менш забезпечити їх технікою та усім необхідним.

До теми "Це буде піхота, а не артилерійські підрозділи": оглядач назвав проблеми мобілізації в Росії

Зараз вони можуть почати багато розповідати, що зимою взагалі складно воювати, тому потрібно все поставити на паузу. На це не можна вестися.

Це не так. Зимою теж війни відбуваються. Нагадаю, що наймасштабніша баталія за час гібридної війни з Росією була саме взимку. Це – Дебальцеве. Та й повномасштабне вторгнення почалося також взимку,

– зазначив Коваленко.

Не можна ставити бойові дії на паузу

Як наголошує Коваленко, пауза дасть Росії можливість накопичити людські ресурси, забезпечити їх та увійти у весну з новим потенціалом. Таке підсилення зовсім не потрібне Збройним Силам України.

Нам не потрібно, щоб в окупантів був свіжий потенціал, більш-менш забезпечений технікою та усім необхідним. Тому бойові дії будуть продовжуватися і надалі. Ніяких пауз та заморозки,

– зазначив Коваленко.

Коваленко пояснив, чому не можна поставити війну на паузу: дивіться відео

Чи допоможе Росія мобілізація