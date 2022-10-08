Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Кремлю дуже необхідна пауза у цій війні, щоб підготувати "мобіків" та більш-менш забезпечити їх технікою та усім необхідним.
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Зараз вони можуть почати багато розповідати, що зимою взагалі складно воювати, тому потрібно все поставити на паузу. На це не можна вестися.
Це не так. Зимою теж війни відбуваються. Нагадаю, що наймасштабніша баталія за час гібридної війни з Росією була саме взимку. Це – Дебальцеве. Та й повномасштабне вторгнення почалося також взимку,
– зазначив Коваленко.
Не можна ставити бойові дії на паузу
Як наголошує Коваленко, пауза дасть Росії можливість накопичити людські ресурси, забезпечити їх та увійти у весну з новим потенціалом. Таке підсилення зовсім не потрібне Збройним Силам України.
Нам не потрібно, щоб в окупантів був свіжий потенціал, більш-менш забезпечений технікою та усім необхідним. Тому бойові дії будуть продовжуватися і надалі. Ніяких пауз та заморозки,
– зазначив Коваленко.
Коваленко пояснив, чому не можна поставити війну на паузу: дивіться відео
Чи допоможе Росія мобілізація
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію" в Росії. Хоча все швидше схоже на повноцінну мобілізацію, адже "гребуть" практично всіх.
- Процес йде не так легко, як би того хотілося окупантам. Так, у розмові, яку перехопили представники Головного управління розвідки, один росіянин скаржиться, що йому прислали 60 "мобіків". А вони таємничим чином зникли майже одразу після прибуття.
- На думку військового експерта Романа Світана, наплив мобілізованих стане серйозною проблемою для російської армії. "Мобіки" не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті. Найімовірніше, їх докидатимуть до вже наявних підрозділів. Це буде проблемою для цих угруповань, адже значно легше воювати в основному складі, а не разом з непідготовленими людьми.