У перехопленій розвідкою телефонній розмові російський військовий розповів про те, як понад 60 мобілізованих загарбників таємничим чином зникли майже одразу після прибуття. Куди вони поділися і що з ними трапилося російський військовий не знає. Мабуть, варто запитати у ЗСУ.

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Розчинилися в повітрі: "мобіки" зникли й ніхто не знає, де вони

Окупант жаліється дружині, що понад 60 мобілізованих солдатів з Росії пропали безвісти. Хіба приїхали й на наступний день зникли.

У розвідці сміються, що ситуація з новоприбулими "очікувана". А також додають, що за кожен свій злочин, росіяни отримають справедливу відплату.

По голосу добре чути, що противник пригнічений та деморалізований. Воно й не дивно, адже Росія зазнає поразок на лінії бойових дій та змушена відступати практично на всіх напрямках.

Окупант жаліється на зникнення "мобіків": дивіться відео

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Щойно мобілізовані можуть стати проблемою для армії противника

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 каналу, чому мобілізація в Росії – добре для України. За словами експерта, наплив "могилізованих" стане проблемою насамперед для російської армії.

Новоприбулі не змінять кардинально ситуацію на фронті. Ними, скоріш за все, доукомплектовуватимуть вже наявні підрозділи.

Це буде великою неприємністю для загарбницької армії, адже бойовому підрозділу легше воювати в основному складі. Навчати й "тягати" за собою неготових людей – розкіш, яка на фронті може стати фатальною.

Фахівець зазначає, що перші "призовники" вже в Україні. Це в основному ті, хто проходив цьогорічні планові "збори резервістів".

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