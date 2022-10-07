Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський назвав 5 смертоносних помилок Путіна для нього самого за останні 2 тижні.

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Гарматне "м'ясо" проти заліза нічого не зробить

Гудков розповів, що гарматне "м'ясо" проти заліза нічого зробити не зможе. Можливо, через це контрнаступ ЗСУ буде просуватись не так швидко, однак фінал очевидний.

Якщо професійна армія була наполовину знищена, то напівпрофесійна взагалі довго не протримається,

– зазначив російський опозиційний політик.

"Мобіки" – це люди з депресивних регіонів

Він продовжив, що судячи з різних відео, можна зробити висновок, що ці люди не дуже інформовані з депресивних регіонів і міст. Складається враження, що багато з них збираються на риболовлю чи прогулянку, не розуміючи, що їх чекає. Щойно вони почнуть повертатись додому "вантажем 200", тоді й відбудеться злам свідомості.

"Багатьох і надалі будуть мобілізовувати. Навіть 1 мільйоном Путін не обмежиться, тому що йому треба більше гарматного "м'яса", а оскільки воно неефективне й не даватиме результату, темпи мобілізації будуть значно вищі, і почнуть приходити за кожним другим", – зауважив Гудков.

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Протест може бути радикальним

Російський опозиційний політик додав, що незабаром невдоволення може перерости в радикальний протест. Влада нині дає такий вибір населенню: або ти гинеш у бою, або ти отримуєш 10 років в'язниці за дезертирство, за те, що ти проти війни. Насамкінець люди зрозуміють, що дезертирство і "плакати" – це не вихід, коли можна зробити щось більш вагоме.

Кількість нападів на військкомати збільшиться, а коли трупів стане забагато, автомати можуть бути розвернуті у зворотний бік,

– підсумував він.

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