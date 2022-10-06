Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За українськими даними, окупанти змогли зосередити у навчальних центрах та полігонах близько 92 тисяч людей, замість заявлених 200 тисяч.

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Уся ця "перша хвиля" через певний час поїде на фронт до тих підрозділів, які вже воюють. До основного ядра просто впихнуть 90 тисяч "мобіків".

Вони не можуть справитися з такою кількістю людей

За словами Арестовича, представники України володіють даними довідки, яку надали окупанти до Міністерства оборони Росії. Так, у деяких регіонах в них проблеми з самим набором, а повсюди – серйозні труднощі з можливістю озброювати мобілізованих та надавати військову техніку.

У довідці було ще те, що сама можливість формування з'єднань оперативного рівня і навіть підрозділів – це до батальйону – у них викликає гострі сумніви. Вони так і доклали наверх, що не можуть гарантувати і сильно сумніваються в таких можливостях,

– зазначив Арестович.

Він додав, що російська армія не може справитися із вливанням настільки великої кількості людей. Там не лише медицина перебуває на рівні "нуля" з усіма прокладками і тампонами, якими збираються зупиняти кровотечу. В окупантів, як наголошує Арестович, навіть сильно немає чим годувати та у що одягнути нових "мобіків".

На його думку, спроба мобілізації вже обертається для Путіна великим крахом. Цей план не зможе стати серйозним військовим аргументом.

Довоювалася "вєлікая Росія" при Путіні. Вони готувалися до великої війни, лякали НАТО, щоб зменшували кордони, збиралися всіх перемогти. І що? І де? І як?

– іронізує Арестович.

Росіяни не можуть забезпечити власних "мобіків" – Арестович: дивіться відео

Нагадаємо, Збройні Сили України вже знищили аж 61 330 російських окупантів за більш ніж 7 місяців з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ. За минулу добу, 5 жовтня, українські військові відправили до Кобзона ще 330 окупантів.

Крім цього, ЗСУ вже знищили 2449 танків, 5064 бойових броньованих машин, 1424 артилерійські системи, 344 реактивних систем залпового вогню, 177 засобів ППО тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.