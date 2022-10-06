Кількість загиблих окупантів зросла до 61 330. У Генштабі зауважили, що це приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

До теми ЗСУ відбивають атаки ворога та знищили 9 безпілотників: карта бойових дій станом на 6 жовтня

Втрати ворога станом на 6 жовтня

Загалом від 24 лютого втрати російських збройних сил в Україні склали:

особового складу – 61 330,

танків – 2 449,

бойових броньованих машин – 5 064,

артилерійських систем – 1 424,

РСЗВ – 344,

засоби ППО – 177,

літаків – 266,

гелікоптерів – 232,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 047,

крилаті ракети – 246,

кораблі та катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854,

спеціальна техніка – 134.

Втрати окупантів минулої доби

За минулу добу, 6 жовтня, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Крім живої сили, росіяни втратили багато техніки. На брухт відправились: 14 танків, 26 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 15 БпЛА, а також 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.



Втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

До слова, напередодні у Генштабі повідомили, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала по ворогові понад 15 ударів. Наші воїни уразили 12 районів зосередження зброї та техніки окупантів та 4 ракетних комплексів загарбників. Також було збито 9 БпЛА росіян.

Натомість ракетні війська та артилеристи за добу уразили 2 пункти управління ворога, 14 районів скупчення живої сили, озброєння та техніки. Крім того, ЗСУ влучили у склад з боєприпасами та ще 8 важливих об'єктів російських бійців.

До теми – у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті: дивіться відео