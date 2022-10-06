Кількість загиблих окупантів зросла до 61 330. У Генштабі зауважили, що це приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.
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Втрати ворога станом на 6 жовтня
Загалом від 24 лютого втрати російських збройних сил в Україні склали:
- особового складу – 61 330,
- танків – 2 449,
- бойових броньованих машин – 5 064,
- артилерійських систем – 1 424,
- РСЗВ – 344,
- засоби ППО – 177,
- літаків – 266,
- гелікоптерів – 232,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 047,
- крилаті ракети – 246,
- кораблі та катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854,
- спеціальна техніка – 134.
Втрати окупантів минулої доби
За минулу добу, 6 жовтня, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Крім живої сили, росіяни втратили багато техніки. На брухт відправились: 14 танків, 26 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 15 БпЛА, а також 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів / Генштаб ЗСУ
До слова, напередодні у Генштабі повідомили, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала по ворогові понад 15 ударів. Наші воїни уразили 12 районів зосередження зброї та техніки окупантів та 4 ракетних комплексів загарбників. Також було збито 9 БпЛА росіян.
Натомість ракетні війська та артилеристи за добу уразили 2 пункти управління ворога, 14 районів скупчення живої сили, озброєння та техніки. Крім того, ЗСУ влучили у склад з боєприпасами та ще 8 важливих об'єктів російських бійців.
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