Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. У зведенні зазначили, що ворог продовжує стрімкими темпами зазнавати втрат. А допомагають йому у цьому українські військові.

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Атаки по ворогові не вщухають

У зведенні повідомили, що авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів по ворогові. Крім того, підтверджено про ураження 12 районів зосередження зброї та техніки окупантів. А ще – чотирьох ракетних комплексів загарбників. Збили наші захисники також 9 БпЛА росіян.

Нагадаємо, що у Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що у ніч з 5 на 6 жовтня окупанти вкотре атакували Південь дронами-камікадзе "Шахід-136". Відомо, що дев'ять ворожих машин знищили силами ППО.

Але це ще не все. Ракетні війська й артилерія також успішно завдавали ударів по окупантах. Так, упродовж минулої доби вони уразили два пункти управління загарбників, 14 районів скупчення живої сили, озброєння та техніки. Крім того, зафіксоване влучання у склад з боєприпасами та ще вісім важливих об'єктів російських бійців.

Ситуація на фронті неспокійна

Упродовж минулої доби наші військові відбили низку атак окупантів. Ворог намагався наступати у районах Виїмки, Соледара, Одрадівки, Бахмутського, Бахмута, Красногорівки, Майорська та Новомихайлівки. Але жодна зі спроб не увінчалася успіхом, тож загарбникам довелося відступати, рятуючи свої життя.

Й оскільки на фронті загарбники не мають чим похизуватися, вони продовжують щедро поливати вогнем позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Крім того, окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі й оселях мирних мешканців.

Зауважимо, що упродовж минулої доби окупанти завдали 5 ракетних і 8 авіаударів. Крім того, зафіксували понад 65 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок ворожих атак постраждали об'єкти, а також мирні мешканці понад 30 населених пунктів. Зокрема, Білої Церкви, Куп'янська, Білогорівки, Сіверська, Карлівки, Кривого Рогу, Запоріжжя, Гуляйполя, Прогресу, Нікополя та Мирного.

Яка ситуація на різних напрямках

Окупанти продовжують обстрілювати як наші позиції, так і цивільне населення. Ворог для цього використовує танки, артилерію, міномети й інше озброєння. Розповідаємо про населені пункти, які окупанти поливають вогнем.

Сіверський напрямок. Райони населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;

Райони населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області; Слобожанський напрямок. Ворог атакував райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове;

Ворог атакував райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове; Краматорський напрямок. Зафіксовані удари поблизу Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;

Зафіксовані удари поблизу Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного; Бахмутський напрямок. Російські військові завдавали ударів у районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр'ївка;

Російські військові завдавали ударів у районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр'ївка; Авдіївський напрямок. Влучання зафіксовані у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

Влучання зафіксовані у районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка. Новопавлівський та Запорізький напрямки. Вогнем поливав райони населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка.

Вогнем поливав райони населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка. Південнобузький напрямок. Там вороги продовжують перегруповувати свої підрозділи. Крім того, під обстріли потрапили понад 30 населених пунктів. Серед них – Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

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