Один з окупантів скаржиться на успішний контрнаступ ЗСУ в Херсонській області. За його словами, 13 вересня наші воїни випустили по ворогу понад 200 снарядів. Натомість загарбники вистрілили лише декілька разів.

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Масовий удар українських воїнів на Херсонщині

14 вересня російський військовий Руслан Касумов розповів про ситуацію на полі бої на Херсонщині своєму братові та дружині. Загарбник скаржився на сильні атаки українських захисників.

Ввечері 13 вересня, за словами Касумова, у Давидовому Броді наші воїни лише за сорок хвилин вдарили по противнику 237 разів. Cтріляли всім: від танків до HIMARS. Російська армія відповіла 5 вистрілами.

Російські військові розповідають про успіхи ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео

Також Касумов розповів, що через наступ ЗСУ ховався з чотирма побратимами у підвалі "як миші". Коли ж вийшли звідти, поблизу прилетіла українська міна. Вдарила нібито за 10 метрів від ворогів. Касумов запевняє, що від поранень врятувала загорода.

Добре, що паркан залізний, такий міцний перед нами був. Ось перед ним вдарило. Паркан знесло, осколки і паркан до нас відкинуло. У вухах дзвенить, в очах все злито. Я ох**в,

– підкреслив російський військовий.

Від контрнаступу наших воїнів шокований і брат Касумова – Марат. Він, ймовірно, теж військовий. Ділиться, що українці знищують ворога кожного дня. Серед вбитих і старшина, якого, українські захисники залишили без голови.

Результати контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

У селі Нововоскресенське вивісили український прапор.

Станом на ранок 5 жовтня українські захисники просунулися в деяких місцях регіону на 10 – 20 кілометрів.

Ввечері 4 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували ще 8 населених пунктів Херсонської області. Зокрема Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику та Маліу Олександрівки, а ще село Давидів Брід (саме про нього і розказував російський військовий).

Після деокупації нашим воїнам доводиться розміновувати українську об'єкти інфраструктури та приватні помешкання.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ мають значні успіхи на Херсонщині. Водночас наступають і в Харківській та Луганській областях.

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