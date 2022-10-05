Поранених російських військових немає чим лікувати. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо ЗСУ мають значні успіхи на Херсонщині, водночас наступаючи на Харківщині й Луганщині, – ISW

Які результати контрнаступу ЗСУ

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Херсонщини. Так, під час залишення росіянами міст та сіл ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.

До речі, за наявною інформацією, на тимчасово окупованій території Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів. Це вкотре доводить, що українські військові завдають значних втрат загарбникам і відвойовують свої землі.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Варте уваги – ЗСУ звільнили багато нових населених пунктів: дивіться відео