Поранених російських військових немає чим лікувати. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Важливо ЗСУ мають значні успіхи на Херсонщині, водночас наступаючи на Харківщині й Луганщині, – ISW
Які результати контрнаступу ЗСУ
ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Херсонщини. Так, під час залишення росіянами міст та сіл ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів.
До речі, за наявною інформацією, на тимчасово окупованій території Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів. Це вкотре доводить, що українські військові завдають значних втрат загарбникам і відвойовують свої землі.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Через контрнаступ ЗСУ ворог закріплюється в Кремінній, мінує там усі підходи та готується до активної оборони.
- Михайло Подоляк повідомляв, що в України є конкретна програма звільнення по 4 напрямках.
- Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявляв, що на Луганщині українські військові можуть повторити успіх, якого досягли на Харківському напрямку.
Варте уваги – ЗСУ звільнили багато нових населених пунктів: дивіться відео