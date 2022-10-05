Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він зауважив, що у світлі контрнаступу ЗСУ, окупанти готуються до активної оборони на Луганщині.

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Підходи до Кремінної мінують

Ворог закріплюється в Кремінній, мінує там усі підходи, готується до активної оборони,

– наголосив Череватий.

Водночас він зауважив, що українські військові продовжують накривати ворога вогнем. Наші захисники роблять це для того, щоб окупанти не могли досягнути поставлених цілей. Спостерігається ворожа активність також і на інших напрямках. Наприклад, поблизу Краматорська зафіксували перегрупування окупантів.

Водночас на Авдіївському та Бахмутському напрямках російські бійці намагаються вести штурмові дії. Вони це роблять для того, щоб взяти наші рубежі. Але й тут на загарбників очікує невдача. Наші військові стоять на своїх позиціях і не дозволяють окупантам йти вперед.

ЗСУ відбили 10 атак за минулу добу

Додамо трішки відомостей, якими поділилися у Генштабі ЗСУ. У відомстві зауважили, що російські загарбники намагалися атакувати райони Стрілечої, Зеленого, Майорська, Спірного, Зайцевого, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Новомихайлівки та Вугледара. Але наші військові усі їх відбили, тож ворог змушений був відійти.

Також відомо, що ввечері 3 жовтня наші військові завдали ударів по понтонній, а також поромній переправі ворога через Дніпро на Херсонщині. Що стосується втрат противника, то вони наразі уточнюються.

Крім того, уже відомо про знищення чергового зенітно-ракетного комплексу С-300 у районі Токмака. Також ЗСУ завдали уражень позиціям ворога поблизу Гуляйполя та Оріхова на Запоріжжі.

А ще українська авіація завдала 17 ударів упродовж минулої доби. Відомо про ураження 4 опорних пунктів, 11 районів скупчення зброї та техніки, а також 2 ЗРК ворога. Крім того, на різних напрямках нашим військовим вдалося збити один гелікоптер, а також 2 БпЛА загарбників.

Також наші ракетні війська й артилерія завдали удару по 2 пунктах управління, 4 районах скупчення живої сили, зброї та техніки, а також 1 ЗРК противника. Крім того, поцілили й у мостову та понтонну переправи, якими користувалися росіяни.

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