Раненых российских военных нечем лечить. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Важно ВСУ имеют значительные успехи на Херсонщине, в то же время наступая на Харьковщине и Луганщине, – ISW
Какие результаты контрнаступления ВСУ
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Херсонщины. Так, при покидании россиянами городов и сел враг минирует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.
Кстати, по имеющейся информации, на временно оккупированной территории Крыма, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов. Это еще раз доказывает, что украинские военные наносят значительные потери захватчикам и отвоевывают свои земли.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Из-за контрнаступления ВСУ враг закрепляется в Кременной, минирует там все подходы и готовится к активной обороне.
- Михаил Подоляк сообщал, что у Украины есть конкретная программа освобождения по 4 направлениям.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что в Луганской области украинские военные могут повторить успех, которого достигли на Харьковском направлении.
Достойно внимания – ВСУ освободили много новых населенных пунктов: смотрите видео