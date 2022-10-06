На деяких напрямках досі точаться жорстокі бої. Також залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Про ситуацію на фронті станом на ранок 6 жовтня розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ситуація у північних областях

Обстріли зафіксували:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;

– в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове.

Що відбувається на Донбасі

Ворог здійснював обстріли:

на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;

– неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

– в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

Яка ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Вони обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

ЗСУ знищують окупантів

За минулу добу ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

Також наша авіація завдала понад 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 9 ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об’єктів ворога.

ЗСУ почали звільняти Луганщину

5 жовтня Сергій Гайдай заявив, що розпочалась деокупація Луганської області. Вже декілька населених пунктів звільнені від російських окупантів.

Втім, Гайдай закликав людей не поспішати повертатися до своїх домівок, оскільки це може бути небезпечно. Спочатку треба провести розмінування територій.

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