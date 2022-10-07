У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається сьогодні на полі бою. Як виглядає зараз карта бойових дій читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де ворог веде наступ

Російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують сили зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також противник здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках: карта

Противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області;

– зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище;

– з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянка та Роздолівка;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянка та Роздолівка; на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк;

противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку , з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляно райони Мар'їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки;

, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляно райони Мар'їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки;

від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п'яти населених пунктів по всій лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

ЗСУ зупинили атаку ворога на Бахмут: карта

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам'янка та Тернові Поди.

Крім того, авіація Сил оборони завдала 23 удари, внаслідок чого підтверджено ураження:

опорного пункту ворога;

15 районів зосередження озброєння та військової техніки;

7 зенітних ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

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