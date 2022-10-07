В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит сегодня на поле боя. Как выглядит сейчас карта боевых действий, читайте в материале 24 канала.

Кстати ВСУ отбивают атаки врага и уничтожили 9 беспилотников: карта боевых действий по состоянию на 6 октября

Где враг ведет наступление

Российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают силы на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Враг не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также противник осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении.

Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта

Противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

– из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище; на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Раздоловка;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Раздоловка; на Бахмутском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;

противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки;

из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки; на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Червоное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки;

от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Червоное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки; на Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

ВСУ остановили атаку врага на Бахмут: карта

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Червоное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 23 удара, в результате чего подтверждено поражение:

опорного пункта врага;

15 районов сосредоточения вооружения и военной техники;

7 зенитных ракетных комплексов противника.

Наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 БпЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.

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