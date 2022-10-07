В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит сегодня на поле боя. Как выглядит сейчас карта боевых действий, читайте в материале 24 канала.
Кстати ВСУ отбивают атаки врага и уничтожили 9 беспилотников: карта боевых действий по состоянию на 6 октября
Где враг ведет наступление
Российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают силы на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Враг не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также противник осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении.
Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта
Противник совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;
- на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Раздоловка;
- на Бахмутском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Червоное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки;
- на Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
ВСУ остановили атаку врага на Бахмут: карта
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Червоное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 23 удара, в результате чего подтверждено поражение:
- опорного пункта врага;
- 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники;
- 7 зенитных ракетных комплексов противника.
Наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили более 20 БпЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.
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