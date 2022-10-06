На некоторых направлениях до сих пор идут жестокие бои. Также остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. О ситуации на фронте на утро 6 октября рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Наступление ВСУ с Харьковщины развернулось на Луганщину: освобождены Грековка и Макеевка, – ISW

Ситуация в северных областях

Обстрелы зафиксировали:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;

– в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Милово.

Что происходит на Донбассе

Враг совершал обстрелы:

на Краматорском направлении – неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

– неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

– в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

Какая ситуация на Юге

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Они обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

ВСУ уничтожают оккупантов

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Также наша авиация нанесла более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, сбиты 9 вражеских БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, а также 8 других важных объектов врага.

ВСУ начали освобождать Луганщину

5 октября Сергей Гайдай заявил, что началась деоккупация Луганской области. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российских оккупантов.

Впрочем, Гайдай призвал людей не спешить возвращаться в свои дома, поскольку это может быть опасно. Сначала нужно провести разминирование территорий.

Обращение Зеленского за 5 октября: смотрите видео