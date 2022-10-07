Також Збройні Сили України відбивають атаки ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо 9 збитих безпілотників та 14 зосереджень живої сили: ЗСУ завдають ворогу нищівних ударів

Як ЗСУ знищують окупантів

За минулу добу наші захисники відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів ворога.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

Українські захисники борються із загарбниками

На Півдні українська авіація нанесла 7 ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, а по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.

За минулу добу російська армія втратила 105 солдатів, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б", самохідна гармата "Піон", гармата-гаубиця 152-го калібру, 4 міномети, 15 одиниць автобронетехніки, та 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

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