Втрати ворога становлять понад 100 осіб. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Ворог намагався атакувати ЗСУ

Противник здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони. Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай – Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, тому ворог з втратами відступив.

Із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів окупанти наносили вогневе ураження вздовж лінії бойового зіткнення, по прилеглих територіальних громадах, а також по тилових районах, населених пунктах, об'єктах критичної інфраструктури.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії, ворог продовжував активно використовувати безпілотні літальні апарати. Протягом минулої доби знищено 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Махаджер-6" в Бериславському і Миколаївському районах.

Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину, ввечері по Одещині спрямовано 3 "Шахеди-136". Всі збиті силами ППО.

Крім того, реактивними системами залпового вогню знов обстріляно Нікопольський район. У двох територіальних громадах району є пошкоджені будівлі, але без втрат.

З літака Су-35 ракетами класу "повітря – поверхня" Х-31 ворог двічі завдав ракетного удару по Березнегуватській громаді Миколаївщини. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя, на щастя, люди не постраждали.

ЗСУ знищує загарбників

Наша авіація нанесла 7 ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 347 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять:

105 окупантів;

8 танків;

18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";

самохідна гармата "Піон";

гармата-гаубиця 152-го калібру;

4 міномети;

15 одиниць автобронетехніки;

3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Окрім цього, ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби – суттєво пошкоджені.

На Півдні росіяни зазнали величезних втрат

На Херсонщині українські захисники завдали окупантам шалених втрат. Тепер загарбники намагаються евакуювати через Дніпро залишки сил. Так, у населений пункт Веселе ворог перемістив до 150 поранених солдатів та близько 50 одиниць пошкодженої техніки.

А на Луганщині через велику кількість поранених лікарні перевантажені й "підбитих" окупантів кладуть у школах. Попередньо, нині там перебуває до 200 поранених військовослужбовців.

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