ЗСУ впевнено просуваються на Херсонщині та Луганщині. І там, і там росіяни не можуть оговтатися від втрат.

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На Херсонському напрямку масова евакуація​

В результаті успішних дій Сил оборони на Херсонському напрямку, підрозділи противника зазнали втрат. Тепер окупанти намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.

Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

На Луганщині окупантів кладуть у школах

На тимчасово окупованій території Луганської області у російських загарбників дуже велика кількість поранених. Внаслідок цього місцеві лікувальні заклади перевантажені. Тому противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь.

За попередньою інформацією, там перебуває до 200 поранених військовослужбовців.

До речі, нові супутникові знімки свідчать, що після серії "бавовни" Росія забрала особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки Бєлгородської області. Експерти стверджують, що частину сил звідти окупанти перемістили у тимчасово окуповане Сватове на Луганщині, а іншу частину – вглиб самої Росії.

Загальні втрати росіян

Зауважимо, що станом на ранок 5 жовтня українські бійці вже ліквідували приблизно 61 тисячу російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили:

танків – 2 435 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 038 (+20) одиниць;

артилерійських систем – 1 414 (+7) одиниць;

РСЗВ – 341 (+1) одиниця;

засоби ППО – 177 одиниць;

літаків – 266 одиниць ;

гелікоптерів – 232 (+4) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 032 (+4) одиниці;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) одиниця;

спеціальна техніка – 132 (+1) одиниці.

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