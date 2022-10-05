Журналісти отримали супутникові знімки Planet Labs, на яких видно, що окупанти перетягнули свою військову техніку від прикордонних територій з Україною у Бєлгородській області.

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Техніка у Валуйках зникла

1 жовтня супутник Planet Labs зафіксував, що намети з особовим складом та військова техніка, включно із гелікоптерами, зникли з території військової бази у Валуйках Бєлгородської області, яка межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України.

Ще 6 вересня за супутниковими знімками на цій військовій базі ще можна було побачити численні намети, гелікоптери й наземну військову техніку.

База у Валуйках опустіла:

*щоб порівняти, перетягніть повзунок

Зникли й гелікоптери:

Куди окупанти поділи техніку та чому

Військові експерти припускають, що особовий склад із Валуйок перекинули до окупованої території Луганської області. Так, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що, за його інформацією, частину особового складу і техніки з бази у Валуйках росіяни перекинули до окупованого міста Сватове Луганської області. За цікавим збігом обставин, це сталося після "бавовни" Валуйках 16 і 28 вересня.

Це сталося після вибухів у районі Валуйок. Були втрати у росіян, і було, вочевидь, ухвалено рішення піти у бік. Частина військових та техніки, за моїми даними, "пішла" глибше в Росію, а більша частина – у бік міста Сватове, в Луганську область»,

– розповів Світан.

Як росіяни використовували Валуйки

Раніше з Валуйок російські війська заходили на Куп'янськ, звідки далі йшли на Ізюм, Лиман та Рубіжне у бік Сєвєродонецька. Проте після того, як ЗСУ відбили ці території, центр розподілу у Валуйках втратив сенс для окупантів.

Інший військовий аналітик Михайло Жирохов також має інформацію, що росіяни перетягують сили саме до міста Сватове й відбудовують лінію оборони по дорозі Сватове-Кремінна.

Якраз 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай теж повідомив, що російські війська розпочали підготовку до оборони міста Кремінна Луганської області. При цьому він офіційно заявив, що деокупація Луганщини розпочалася.

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