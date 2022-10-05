Журналисты получили спутниковые снимки Planet Labs, на которых видно, что оккупанты перетащили свою военную технику от приграничных территорий из Украины в Белгородской области.

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Техника в Валуйках исчезла

1 октября спутник Planet Labs зафиксировал, что палатки с личным составом и военная техника, включая вертолеты, исчезли с территории военной базы в Валуйках Белгородской области, которая граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями Украины.

Еще 6 сентября по спутниковым снимкам на этой военной базе еще можно было увидеть многочисленные палатки, вертолеты и наземную военную технику.

База в Валуйках опустила:

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Исчезли и вертолеты:

Куда оккупанты дели технику и почему

Военные эксперты предполагают, что личный состав из Валуек перебросили на оккупированную территорию Луганской области. Так, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что, по его информации, часть личного состава и техники с базы в Валуйках россияне перебросили в оккупированный город Сватово Луганской области. По интересному стечению обстоятельств, это произошло после "хлопка" Валуйках 16 и 28 сентября.

Это произошло после взрывов в районе Валуек. Были потери у россиян, и, очевидно, было принято решение уйти в сторону. Часть военных и техники, по моим данным, "ушла" глубже в Россию, а большая часть – в сторону города Сватово, Луганскую область,

– рассказал Свитан.

Как россияне использовали Валуйки

Ранее с Валуек русские войска заходили на Купянск, откуда дальше шли на Изюм, Лиман и Рубежное в сторону Северодонецка. Однако после того, как ВСУ отбили эти территории, центр распределения в Валуйках потерял смысл для оккупантов.

Другой военный аналитик Михаил Жирохов также располагает информацией, что россияне перетягивают силы именно в город Сватово и отстраивают линию обороны по дороге Сватово-Кременная.

Как раз 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также сообщил, что российские войска начали подготовку к обороне города Кременная Луганской области. При этом он заявил, что деоккупация Луганской области началась.

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