Росіяни розуміють, що ЗСУ наступають

Про це під час брифінгу заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, у населеному пункті ще залишаються російські військові.

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За словами Кіма, у місті, як і раніше, присутні представники окупаційної армії. Кім не повідомив додаткових подробиць щодо ситуації у Снігурівці, щоб не зашкодити контрнаступу ЗСУ.

Офіцерський склад покинув Снігурівку, але війська там ще залишаються,

– сказав Кім.

Де розташована Снігурівка, лінія фронту: показуємо на карті

В містах уже готові призначити військові адміністрації

Також він зазначив, що одразу після деокупації населених пунктів в них будуть створені військові адміністрації та ситуація буде під контролем української влади.

Що стосується Снігурівки та Горохівської громади, думаю, ми вже готові призначати військову адміністрацію. Готуватимемо кандидатури, щоб, як тільки відбудеться деокупація, одразу було все під контролем. Питання лише в тому, щоб звільнити військовим шляхом і далі все дуже швидко облаштовувати,

– додав глава ОВА.

Наступ ЗСУ: останні новини

Сили оборони України звільнили від окупантів кілька населених пунктів у Харківській та Херсонській областях. Там піднято українські прапори.

Уже звільнено такі селища: Давидів Брід, Старосілля, Мала та Велика Олександрівка на Херсонщині, а також Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині.

Тобто, лише з 3 до 4 жовтня ЗСУ звільнили майже всю Харківщину, яка все ще була окупована. Окупованими залишилася невелика територія на північний схід від селища Дворічне.

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