Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на повідомлення про те, що він начебто втік з регіону. Він показав, що на місці та працює. При цьому дав пояснити, що тікати з Миколаєва причин немає, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ мають успіхи на Херсонщині

Під час ранкового звернення 20 вересня Віталій Кім розповів, що обстрілів Миколаєва поменшало. І ЗСУ підійшли ближче до Херсона.

Обстрілів поменшало, ми просуваємося вперед. Роботи багато, бо нові укріплення треба робити вже на території ближче до Херсона. Ми йдемо вперед,

– сказав Кім.

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20 вересня з 03:20 окупанти завдавали ударів по аквазоні та прибережній зоні Очакова та Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Крім цього, орієнтовно о 03:45 та 03:55 обстрілів знову зазнало селище міського типу Березнегувате та його околиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Постраждалих теж немає. Інформацію щодо масштабів руйнувань уточнюють.

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