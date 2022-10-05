Як відзвітували у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 200 осіб.
Що було раніше ЗСУ "мінуснули" ще 370 окупантів і 44 танки: втрати ворога станом на 4 жовтня
Загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу – приблизно 61000 (+200) осіб;
- танків – 2435 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5038 (+20) одиниць;
- артилерійських систем – 1414 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 341 (+1) одиниця;
- засоби ППО – 177 одиниць;
- літаків – 266 одиниць ;
- гелікоптерів – 232 (+4) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) одиниці;
- крилаті ракети – 246 одиниць;
- кораблі та катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) одиниця;
- спеціальна техніка – 132 (+1) одиниці.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Яка обстановка на Донбасі
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Донбасі було традиційно неспокійно. Ворог стріляв:
- на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр'ївка.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.
Водночас за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження:
- 4 опорних пунктів,
- 11 районів зосередження озброєння та військової техніки,
- а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.
До теми – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 5 жовтня: дивіться відео