Як відзвітували у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 200 осіб.

Що було раніше ЗСУ "мінуснули" ще 370 окупантів і 44 танки: втрати ворога станом на 4 жовтня

Загальні бойові втрати противника склали:

особового складу – приблизно 61000 (+200) осіб;

танків – 2435 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 5038 (+20) одиниць;

артилерійських систем – 1414 (+7) одиниць;

РСЗВ – 341 (+1) одиниця;

засоби ППО – 177 одиниць;

літаків – 266 одиниць ;

гелікоптерів – 232 (+4) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) одиниці;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) одиниця;

спеціальна техніка – 132 (+1) одиниці.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Яка обстановка на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Донбасі було традиційно неспокійно. Ворог стріляв:

на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юр'ївка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі: Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Новопіль, Ольгівське, Первомайське.

Водночас за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження:

4 опорних пунктів,

11 районів зосередження озброєння та військової техніки,

а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

До теми – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 5 жовтня: дивіться відео