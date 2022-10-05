Как отчитались в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 200 человек.
Что было раньше ВСУ "минуснули" еще 370 оккупантов и 44 танка: потери врага по состоянию на 4 октября
Общие боевые потери противника составили:
- личного состава – примерно 61 000 (+200) человек;
- танков – 2435 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 5038 (+20) единиц;
- артиллерийских систем – 1414 (+7) единиц;
- РСЗО – 341 (+1) единица;
- средства ПВО – 177 единиц;
- самолетов – 266 единиц;
- вертолетов – 232 (+4) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4) единицы;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3841 (+18) единица;
- специальной техники – 132 (+1) единицы.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Какая обстановка на Донбассе
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Донбассе было традиционно неспокойно. Враг стрелял:
- на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.
- На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка и Юрьевка.
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.
В то же время за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение:
- 4 опорных пунктов,
- 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.
К теме – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 5 октября: смотрите видео