Нове звання Кадирова – це плювок для російських офіцерів. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал.

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Путін зробив плювок усім офіцерам

За словами Арестовича, Росія зараз перебуває у вирві катастроф і стрімко туди провалюється. Причина цього – Путін вручив Кадирову звання генерал-полковника.

Більшого плювка російським офіцерам в обличчя не можна уявити, крім сталінських репресій, не можна уявити таких принижень. Чесно кажучи, мені цікаво побачити, до якої межі принижень можуть дійти російські військові, маючи за собою ГРУ, військову силу, надповноваження у війні,

– зазначив радник глави ОП.

Арестович підкреслив, що ситуація зі званням Кадирова – це катастрофа для російського офіцерства, для честі і всього того, що є армією.

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У військовому керівництві Росії хаос

Раніше Олексій Арестович розповів, що у російській армії дедалі більше наростає невдоволення діями свого керівництва. Так, генерал-лейтенант Роман Бєрдніков замінив генерал-полковника Алєксандра Журавльова на посаді керівника Західного військового округу. За час війни це вже п'ята зміна командування.

Таким чином, вищі чини російської армії дуже незадоволені цим призначенням.

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