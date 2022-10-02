Росіяни не можуть пережити втрату Лимана. Кількість істеричних коментарів у мережі зростає зі швидкістю світла, повідомляє 24 канал.

Зауважте ЗСУ приїхали "на прийом" до Пушиліна: емоційні фото та відео зі звільненого Лимана

Не втримався й Кадиров. Він звинуватив у втраті Лимана Алєксандра Лапіна – російського генерала. Самого Лапіна Кадиров вимагає відправити на передову "змивати ганьбу кров'ю.

Окрім того, не обійшлося й без улюбленої теми росіян, які програють на всіх фронтах. Кадиров закликав застосувати ядерну зброю.

Влада Путіна – захиталася

Олексій Арестович зауважив, що вже почалося пряме звинувачення керівництва. Кадиров та Прігожин ("кухар Путіна") "наїхали" на Лапіна, генштаб та міноборони Росії.

Арестович додав, що привілей призначати винного – у вождів. Тим часом Кадиров та Прігожин призначили винного, коли "вождь" ще не висловився.

Значить, влада вождя захиталася. Російська влада пішла врознос, і Путін не контролює відносини між суб'єктами військово-політичного керівництва різних рівнів. Тому що вони дозволяють собі публічну перепалку,

– зауважив Арестович.

Ба більше, він наголосив, що це у Росії вже стає системою. Арестович зауважив, що Кадиров – формально голова су'єкта федерації (таких 86). А Прігожин – "чувак, який їздить по зонах".

Зауважте – Арестович про поразку Росії під Лиманом: дивіться відео