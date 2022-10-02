Россияне не могут пережить потерю Лимана. Количество истерических комментариев в сети растет со скоростью света, сообщает 24 канал.

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Не удержался и Кадыров. Он обвинил в потере Лимана Александра Лапина – русского генерала. Самого Лапина Кадыров требует отправить на передовую "смывать позор кровью".

Кроме того, не обошлось и без любимой темы россиян, которые проигрывают на всех фронтах. Кадыров призвал применить ядерное оружие.

Власть Путина – пошатнулась

Алексей Арестович заметил, что уже началось прямое обвинение руководства. Кадыров и Пригожин ("повар Путина") "наехали" на Лапина, генштаб и минобороны России.

Арестович добавил, что привилегия назначать виновного – у вождей. Тем временем Кадыров и Пригожин назначили виновного, когда "вождь" еще не высказался.

Значит, власть вождя пошатнулась. Российские власти пошли вразнос, и Путин не контролирует отношения между субъектами военно-политического руководства разных уровней. Потому что они позволяют себе публичную перепалку,

– заметил Арестович.

Более того, он подчеркнул, что это в России уже становится системой. Арестович заметил, что Кадыров – формально глава субъекта федерации (таких 86). А Пригожин – "чувак, который ездит по зонам".

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