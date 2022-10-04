Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він нагадав, що нещодавно у російській армії відбулися кадрові перестановки.
Читайте також Путін знехтував кількома можливостями "зберегти обличчя", – британський міністр оборони
Хаос у військовому керівництві Росії
Зокрема, генерал-лейтенант Роман Бєрдніков замінив генерал-полковника Алєксандра Журавльова на посаді керівника Західного військового округу.
За словами Арестовича, це вже п'ята зміна командування цього округу за час війни.
Це демонструє рівень хаосу у військовому керівництві Росії,
– зазначив радник глави ОП.
За його словами, вищі чини російської армії були незадоволені цим призначенням. Однак промовчали і не наважилися відверто висловити свою позицію.
"У військово-політичному керівництві Росії наростає конфлікт"
Окрім того, через поразки окупантів в Україні посипалася критика й на інших військових керівників. Арестович нагадав, що глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана.
Також, за словами радника глави ОП, російську владу критикує депутат Держдуми, генерал-лейтенант у відставці Андрєй Гурульов.
Це вже свідчить про розкол серед військових. Це ознаки конфлікту, що наростає у вищому військово-політичному керівництві Росії,
– зазначив Арестович.
Як контрнаступ ЗСУ впливає на настрої окупантів
На думку радника глави Офісу Президента, конфлікти у російській армії будуть тільки посилюватися із подальшим контрнаступом ЗСУ.
Будь-яку воєнну поразку російська сторона переживає як моральну катастрофу. Це спричиняє обвал мотивації та початок переоцінки системи цінностей. Військові не розуміють, за що вони воюють,
– наголосив Арестович.
За його словами, у таких умовах навіть добре підготовані армійці не зможуть застосувати свої навички на полі бою, оскільки не розуміють, навіщо їм це.
Зверніть увагу Чи є на Півдні нові мобілізовані росіяни та чи готові вони до бою: відповідь Гуменюк
"Особливо відчувається занепад морального духу окупантів на Херсонському напрямку. Там російські війська вкрай виснажені морально та фізично, у них навіть з їжею все погано", – додав радник глави ОП.
Він зазначив, що зараз окремі частини тримаються лише на волі командирів і ситуація буде лише погіршуватися.
Олексій Арестович розповів про розкол серед російських військових: дивіться відео
Ситуація в російській армії: коротко
- У Росії триває мобілізація. Однак в країни-агресорки є певні проблеми з оснащенням та навчанням призовників.
- Загарбники вже почали перекидати на війну в Україну солдатів з Сирії. А в деяких військових навчальних закладах зупинили навчання.
- У стані російських окупаційних військ, які перебувають в Україні, спостерігається не тільки панічний настрій через контрнаступ ЗСУ, але й неабияке пригнічення через вкрай жорсткі дії загороджувальних загонів.