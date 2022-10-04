Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він нагадав, що нещодавно у російській армії відбулися кадрові перестановки.

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Хаос у військовому керівництві Росії

Зокрема, генерал-лейтенант Роман Бєрдніков замінив генерал-полковника Алєксандра Журавльова на посаді керівника Західного військового округу.

За словами Арестовича, це вже п'ята зміна командування цього округу за час війни.

Це демонструє рівень хаосу у військовому керівництві Росії,

– зазначив радник глави ОП.

За його словами, вищі чини російської армії були незадоволені цим призначенням. Однак промовчали і не наважилися відверто висловити свою позицію.

"У військово-політичному керівництві Росії наростає конфлікт"

Окрім того, через поразки окупантів в Україні посипалася критика й на інших військових керівників. Арестович нагадав, що глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана.

Також, за словами радника глави ОП, російську владу критикує депутат Держдуми, генерал-лейтенант у відставці Андрєй Гурульов.

Це вже свідчить про розкол серед військових. Це ознаки конфлікту, що наростає у вищому військово-політичному керівництві Росії,

– зазначив Арестович.

Як контрнаступ ЗСУ впливає на настрої окупантів

На думку радника глави Офісу Президента, конфлікти у російській армії будуть тільки посилюватися із подальшим контрнаступом ЗСУ.

Будь-яку воєнну поразку російська сторона переживає як моральну катастрофу. Це спричиняє обвал мотивації та початок переоцінки системи цінностей. Військові не розуміють, за що вони воюють,

– наголосив Арестович.

За його словами, у таких умовах навіть добре підготовані армійці не зможуть застосувати свої навички на полі бою, оскільки не розуміють, навіщо їм це.

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"Особливо відчувається занепад морального духу окупантів на Херсонському напрямку. Там російські війська вкрай виснажені морально та фізично, у них навіть з їжею все погано", – додав радник глави ОП.

Він зазначив, що зараз окремі частини тримаються лише на волі командирів і ситуація буде лише погіршуватися.

Олексій Арестович розповів про розкол серед російських військових: дивіться відео

Ситуація в російській армії: коротко