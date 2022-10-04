А в деяких військових навчальних закладах зупинили навчання. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Кого Росія перекидає на війну в Україну

За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Росії було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії. Вони базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ у Сирії.

У Росії зупиняють навчання у військових закладах

У місті Твер через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

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