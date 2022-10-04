А в деяких військових навчальних закладах зупинили навчання. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Важливо У Росії хочуть узаконити участь в’язнів у війні, – Генштаб
Кого Росія перекидає на війну в Україну
За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Росії було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії. Вони базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ у Сирії.
У Росії зупиняють навчання у військових закладах
У місті Твер через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.
Мобілізація у Росії: останні новини
- Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців не готує до бойових дій. До того ж у Росії військкомати працюють днями і ночами.
- До речі, деяким мобілізованим з Норильська вже тиждень доводиться жити на вулиці в Омську.
- А нещодавно у мережі помітили, що на війну в Україну забрали чоловіка, дуже схожого на Владіміра Путіна.
- Експерти кажуть, що більшість мобілізованих у Росії, як стадо, йдуть "захищати" свою батьківщину.
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