Мобілізованим просто ніде жити. Тому вони майже тиждень збирають дрова у лісах та розпалюють вогнища й сплять просто на землі.

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Шанси померти до відправлення на фронт – високі

Тиждень життя у лісі восени – не найкраща інвестиція у власне здоров'я. Зрозуміло, що в Омську набагато тепліше, ніж у Норильську, але все ж – осінь, то є осінь.

Близько 500 призовників тиждень сплять на землі, п'ють та гріються біля багаття. Поповнення армії таким контингентом – хороша інвестиція у перемогу України, бо після такої "казарми" в мобілізованих є віс шанси дожити до відправлення на фронт. Пневмонії та інші захворювання людство давно навчилося лікувати, але з урахуванням того, настільки військовому командуванню все одно на мобілізованих – лікувати їх ніхто не буде.

Як мобілізовані живуть в омських лісах: дивіться відео

І ще трохи кадрів з омських лісів: дивіться відео

Головне про мобілізацію в Росії

21 вересня кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив про проведення в Росії часткової мобілізації. Пізніше глава міноборони Сєргєй Шойгу заявив, що нібито планують мобілізувати 300 000 призовників, хоч втрати окупантів від лютого становлять буцімто менш як 6 тисяч.

Після оголошення мобілізації чимало росіян вирішили вперше за 7 місяців вийти на протести й кричати антивоєнні й антимобілізаційні гасла. Інша частина "ура-патріотів" почала втікати за кордон тощо.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий відзначив, що зараз мобілізовані окупанти не становлять серйозної загрози, однак якщо Росія таки збере 300 000 осіб, то навіть з мінімальною підготовкою вони можуть укріпити оборону, що може створити певні труднощі для ЗСУ при звільненні територій.

Однак серйозною проблемою є те, що окупанти намагаються мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих територій України. За даними розвідки, на окупованих з 2014 року територіях придатних до служби чоловіків немає. Водночас окупанти роздають повістки кримським татарам.

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