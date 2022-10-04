Мобилизированным просто негде жить. Поэтому они почти неделю собирают дрова в лесах и разжигают костры и спят прямо на земле.

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Шансы умереть до отправки на фронт – высокие

Неделя жизни в лесу осенью – не самая лучшая инвестиция в собственное здоровье. Понятно, что в Омске гораздо теплее, чем в Норильске, но все же – осень, есть осень.

Около 500 призывников неделю спят на земле, пьют и греются у костра. Пополнение армии таким контингентом – хорошая инвестиция в победу Украины, потому что после такой "казармы" у мобилизованных есть шансы дожить до отправления на фронт. Пневмонии и другие заболевания человечество давно научилось лечить, но с учетом того, насколько военному командованию все равно на мобилизованных – лечить их никто не будет.

Как мобилизованные живут в омских лесах: смотрите видео

И еще немного кадров из омских лесов: смотрите видео

Главное о мобилизации в России

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. Позже глава минобороны Сергей Шойгу заявил, что якобы планируют мобилизовать 300 000 призывников, хотя потери оккупантов от февраля составляют якобы менее 6 тысяч.

После объявления мобилизации многие россияне решили впервые за 7 месяцев выйти на протесты и кричать антивоенные и антимобилизационные лозунги. Другая часть "ура-патриотов" начала бежать за границу.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что сейчас мобилизованные оккупанты не представляют серьезной угрозы, однако если Россия все-таки соберет 300 000 человек, то даже с минимальной подготовкой они могут укрепить оборону, что может создать определенные трудности для ВСУ при освобождении территорий.

Однако серьезной проблемой является то, что оккупанты пытаются мобилизовывать жителей временно оккупированных территорий Украины. По данным разведки, на оккупированных с 2014 года территориях пригодных для службы мужчин нет. В то же время оккупанты раздают повестки крымским татарам.

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