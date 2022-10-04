А в некоторых военных учебных заведениях остановили обучение. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно В России хотят узаконить участие заключенных в войне, – Генштаб

Кого Россия перебрасывает на войну в Украине

По имеющейся информации, военным руководством Вооруженных сил России было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии. Они базируются на административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.

В России останавливают обучение в военных заведениях

В городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, вовлеченных в войну в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

Мобилизация в России: последние новости

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