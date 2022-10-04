Так, появилось фото мобилизованного россиянина. Пользователи сети заметили схожесть с диктатором. Шутили даже, что это "дежурный двойник".

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К слову, как только в России объявили мобилизацию, граждане государства-агрессора возмущались и отмечали, что первым делом на фронт действительно нужно отправить Путина и Шойгу.



Мобилизированный "двойник" Путина / Фото с телеграммы

Как в России идет мобилизация

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По официальным данным, на войну хотят забрать 300 тысяч россиян, однако в СМИ писали о цифре в 1,2 миллиона мобилизованных. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия уже мобилизовала 100 тысяч человек.

По неофициальным данным, с начала введения частичной мобилизации из России уехали более 200 тысяч человек. Они выехали в Грузию, Казахстан, а также в страны Евросоюза.

В британской разведке выяснили, что мобилизация в России – неэффективна. Путин признал проблемы в течение первой недели процесса, однако на публику выдает свою привычную риторику.

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