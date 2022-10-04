Так, з'явилося фото мобілізованого росіянина. Користувачі мережі помітили схожість із диктатором. Жартували навіть, що це "черговий двійник".

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До слова, як тільки в Росії оголосили мобілізацію, громадяни держави-агресорки обурювались та наголошували, що першим ділом на фронт справді треба відправити Путіна та Шойгу.



Мобілізований "двійник" Путіна / Фото з телеграму

Як в Росії йде мобілізація

Путін оголосив про часткову мобілізацію 21 вересня. За офіційними даними, на війну хочуть забрати 300 тисяч росіян, однак у ЗМІ писали про цифру в 1,2 мільйона мобілізованих. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія вже мобілізувала 100 тисяч людей.

За неофіційними даними, від початку запровадження часткової мобілізації з Росії виїхали понад 200 тисяч людей. Вони розпорошилися по Грузії, Казахстану, а також країнах Євросоюзу.

У британській розвідці з'ясували, що мобілізація в Росії – неефективна. Зазначають, що Путін визнав проблеми протягом першого тижня процесу, однак на публіку видає свою звичну риторику.

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