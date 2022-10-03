Такої думки дотримується міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, хоч Росія продовжує вдаватися до звірств і не полишає спроби підкорити Україну, світ не може дозволити Путіну перемогти.

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Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне,

– сказав міністр.

Якщо не зупинити Путіна, буде катастрофа

Він попередив, якщо показати Путіну, що можна безкарно ігнорувати конвенції, міжнародні правила, домовленості, погрожувати всім ядерною зброєю, це буде катастрофою.

Воллес наголошує, що Путін – етнічний націоналіст, який живе фантазіями про об'єднання так званого стародавнього роду. Замість того, аби покращувати життя своїх громадян, диктатор хоче збільшувати силу Росії через ослаблення супротивників.

Зверніть увагу! Воллес у вересні відвідував Київ з неоголошеним візитом. Про нього повідомили після того, як зустріч британського міністра оборони з Олексієм Резніковим вже відбулася. За словами Резнікова, з Воллесом говорили про подальшу підтримку та допомогу Україні.

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