Візит Воллеса не анонсували. Вже після зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим іноземний чиновник розповів деталі.

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Радий відвідати мого хорошого друга Олексія Резнікова у Києві цього тижня для обговорення ще більше військової допомоги та підтримки України. Наша підтримка боротьби України з російською агресією стає все сильнішою,

– наголосив політик.

Воллес додав, що у 2023 році й у подальші роки Велика Британія й далі підтримуватиме Україну.

Як світ допомагає Україні: останні новини

Сенат США 29 вересня схвалив законопроєкт про додаткову допомогу для України. Її розмір становить 12,4 мільярда доларів. З цієї суми 7,8 мільярда доларів скерують на пряму та непряму військову допомогу, 4,5 мільярда – на підтримку економічної стабільності, а 35 мільйонів – на безпеку ядерних матеріалів в Україні та реагування на можливі ядерні інциденти. 30 вересня цей документ має схвалити Палата представників.

Крім того, США оголосили про новий пакет допомоги для України вартістю 1,1 мільярда доларів. Частина допомоги передбачена на довгострокову перспективу, зокрема й 18 установок HIMARS.

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