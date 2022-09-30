Про це йдеться у прогнозі розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Там нагадали факти, коли в одному з пунктів збору в Росії російським військовим радять покласти в аптечки жіночі гігієнічні засоби на заміну професійним засобам для тампонади ран.

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В окупантів падає бойовий дух через погане медичне забезпечення

У розвідці відзначають, що серед російських військових, скоріш за все, недостатня медична підготовка і розуміння принципів першої допомоги.

Серед прикладів британці наводять випадок, про який стало відомо зовсім недавно. Зокрема, коли на російських військових, які загинули внаслідок критичної кровотечі, були сучасні якісні турнікети, але прикручені до бронежилета стяжками для кабелів. Тому поранені не змогли швидко зірвати їх і врятуватися.

Розвідка Британії припускає, що таке кріплення замість правильної липучки могли використати і через те, що це обладнання досить рідкісне і його можуть красти. Відповідне кріплення турнікетів робить майже неможливим їх застосування у випадку катастрофічної кровотечі на полі бою.

Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі та готовності проводити у наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні,

– підсумовує розвідка.

Зауважимо, що джерела 24 каналу у спецслужбах інформували, що в Росії виник дефіцит перев'язувальних і кровоспинних засобів. Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я Росії попередила аптеки про те, що існує дефіцит відповідних засобів.

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