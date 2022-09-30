Об этом говорится в прогнозе разведки Министерства обороны Великобритании . Там напомнили факты, когда в одном из пунктов сбора в России российским военным советуют положить в аптечки женские гигиенические средства на смену профессиональным средствам для тампонады ран.

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В разведке отмечают, что среди российских военных, скорее всего, недостаточна медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи.

Среди примеров британцы приводят случай, о котором стало известно совсем недавно. В частности, когда на российских военных, погибших в результате критического кровотечения, были современные качественные турникеты, но прикручены к бронежилету стяжками для кабелей. Поэтому раненые не смогли быстро сорвать их и спастись.

Разведка Британии предполагает, что такое крепление вместо правильной липучки могли использовать и потому, что это оборудование достаточно редкое и его могут воровать. Соответствующий крепеж турникетов делает почти невозможным их применение в случае катастрофического кровотечения на поле боя.

Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить в наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине.

– заключает разведка.

Отметим, что источники 24 канала в спецслужбах информировали, что у России возник дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств . Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения России предупредила аптеки о том, что существует недостаток соответствующих средств.

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