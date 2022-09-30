Об этом говорится в прогнозе разведки Министерства обороны Великобритании . Там напомнили факты, когда в одном из пунктов сбора в России российским военным советуют положить в аптечки женские гигиенические средства на смену профессиональным средствам для тампонады ран.
Кстати , 200 тысяч россиян покинули свою страну из-за мобилизации, – СМИ
У кафиров падает боевой дух из-за плохого медицинского обеспечения
В разведке отмечают, что среди российских военных, скорее всего, недостаточна медицинская подготовка и понимание принципов первой помощи.
Среди примеров британцы приводят случай, о котором стало известно совсем недавно. В частности, когда на российских военных, погибших в результате критического кровотечения, были современные качественные турникеты, но прикручены к бронежилету стяжками для кабелей. Поэтому раненые не смогли быстро сорвать их и спастись.
Разведка Британии предполагает, что такое крепление вместо правильной липучки могли использовать и потому, что это оборудование достаточно редкое и его могут воровать. Соответствующий крепеж турникетов делает почти невозможным их применение в случае катастрофического кровотечения на поле боя.
Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить в наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине.
– заключает разведка.
Отметим, что источники 24 канала в спецслужбах информировали, что у России возник дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств . Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения России предупредила аптеки о том, что существует недостаток соответствующих средств.
Россия проводит мобилизацию: что известно на данный момент
- 21 сентября в России объявят частичную мобилизацию и планируют призвать 300 тысяч человек . Уже 29 сентября в Генеральном штабе ВСУ отчитывалось, что в России призвали 100 тысяч военных .
- Сообщалось, что Владимир Путин планирует несколько сотен тысяч мобилизованных солдат отправить в Харьков и Одессу . При этом в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России.
- Важно отметить, что оппозиционные СМИ России сообщили, что в указе Путина есть тайный пункт, согласно которому могут мобилизовать до 1,2 миллиона человек.
- Также следует добавить, что в Украине зафиксировали первого мобилизованного оккупанта. Российский солдат сдался в плен ВСУ, поскольку пытался бежать из войны.
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