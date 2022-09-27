Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. В частности, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупредила аптеки о том, что существует дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств.

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Российские аптеки получили предупреждение от правительства

Сообщается, что россияне буквально выгребли все указанные медицинские средства. Из-за этого поставок перевязочных и кровоостанавливающих средств не хватает даже для гражданских.

Следует отметить, что перевязочные и кровоостанавливающие средства активно используют военные.

У россии безумные потери и объявлена мобилизация

Российская армия стремительно проходит процесс демилитаризации в Украине. Утром 27 сентября Генеральный штаб ВСУ обновил данные по ориентировочным потерям врага.

Только за минувшие сутки на войне в Украине погибли еще 550 оккупантов. По состоянию на 27 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 57 750 захватчиков.

При этом на фоне безумных потерь и контрнаступления ВСУ в россии решились объявить мобилизацию. Лидер кремля владимир путин заявил, что в россии должны призвать 300 тысяч человек.

Но в оппозиционных СМИ появилась информация, что в указе путина есть тайный пункт, предусматривающий мобилизацию до 1,2 миллиона человек.

Вместе с тем эксперты заявляют, что россия использует мобилизованных в качестве "пушечного мяса". В частности, в разведке Минобороны Великобритании заявили, что многие из мобилизованных в россии годами не держали оружие в руках и не имеют соответствующего опыта. При этом отмечается, что россии будет сложно обеспечить надлежащий уровень учений.

Но в кремле, похоже, никого это не волнует. В Харьковской области зафиксировали первого оккупанта, которого россия мобилизовала на фронт с 21 сентября. Российский оккупант сдался в плен ВСУ.

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