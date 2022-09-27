Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Зокрема, федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я попередила аптеки про те, що існує дефіцит перев'язувальних і кровоспинних засобів.

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Російські аптеки отримали попередження від уряду

Повідомляється, що росіяни буквально вигребли всі зазначені медичні засоби, які були. Через це постачання перев'язувальних і кровоспинних засобів не вистачає навіть для цивільних.

Слід зазначити, що перев'язувальні та кровоспинні засоби активно використовують військові.

У росії шалені втрати та оголошено мобілізацію

Російська армія стрімко проходить процес демілітаризації в Україні. Зранку 27 вересня Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат ворога.

Тільки за минулу добу на війні в Україні загинуло ще 550 окупантів. Станом на 27 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 57 750 загарбників.

При цьому на тлі шалених втрат та контрнаступу ЗСУ в росії наважилися оголосити мобілізацію. Лідер кремля владімір путін заявив, що в росії мають призвати 300 тисяч людей.

Та в опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що в указі путіна є таємний пункт, який передбачає мобілізацію до 1,2 мільйона людей.

Разом з тим, експерти заявляють, що росія використає мобілізованих як "гарматне м'ясо". Зокрема, в розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що багато з мобілізованих у росії роками не тримали зброю в руках та не мають відповідного досвіду. При цьому зазначається, що росії буде складно забезпечити належний рівень навчань.

Та в кремлі, схоже, це нікого не хвилює. На Харківщині зафіксували першого окупанта, якого росія мобілізувала на фронт з 21 вересня. Російський окупант здався у полон ЗСУ.

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