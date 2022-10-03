Путін прорахувався

Про це 24 каналу розказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, рішенням про анексію українських областей російський диктатор загнав себе у своєрідний "коридор".

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Адже, за логікою Путіна, тепер анексовані території є Росією, а Україна нібито нападає на неї, відвойовуючи свої землі. Виходить, що "ворог", себто Україна, вперше за понад 70 років після завершення Другої світової війни просувається вглиб території Росії, і буде просуватися далі, щоб по-справжньому звільнити Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області.

Попович зауважив, що за цією ж логікою в електорату Путіна може виникнути питання безпосередньо до їхнього президента. Мовляв, якщо Україна, попри все, продовжує відвойовувати території, а експерти, зокрема Інституту вивчення війни, кажуть, що Путін готовий пожертвувати Луганщиною, то який з нього президент і головнокомандувач? Можливо, варто посадити у крісло президента когось іншого, хто буде захищати "російські" території?

Оглядач вважає, що план Путіна щодо анексії вже провалився. Адже він, ймовірно, розраховував, що після "приєднання" окупованих територій до Росії, Київ погодиться сісти за стіл переговорів, побоявшись продовжувати контрнаступ через погрози ядерного удару. Тоді, за цим задумом, вони мало б підбити проміжний підсумок війни і вирішити, що зупиняються на цьому етапі.

Натомість все склалося інакше – буквально за кілька днів після анексії ЗСУ звільнили Лиман, який росіяни вже вважали своїм. При цьому жодної відповіді досі немає.

Тепер, коли це сталося і ми звільнили Лиман, вони перебувають у ступорі, бо треба якось відповідати – або бити ядерною зброєю, що є доволі складним питанням, або намагатися захищатися конвенційними засобами, що поки що у них не виходить,

– підсумував Попович.

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