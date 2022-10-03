Путин просчитался

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, решением об аннексии украинских областей российский диктатор загнал себя в своеобразный "коридор".

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Ведь, по логике Путина, теперь аннексированные территории являются Россией, а Украина якобы нападает на нее, отвоевывая свои земли. Выходит, что "враг", то есть Украина, впервые за более чем 70 лет после завершения Второй мировой войны продвигается вглубь территории России и будет продвигаться дальше, чтобы по-настоящему освободить Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области.

Попович отметил, что по этой же логике у электората Путина может возникнуть вопрос непосредственно к их президенту. Мол, если Украина, несмотря ни на что, продолжает отвоевывать территории, а эксперты, в частности Института изучения войны, говорят, что Путин готов пожертвовать Луганщиной, то какой из него президент и главнокомандующий? Может, стоит посадить в кресло президента кого-то другого, кто будет защищать "российские" территории?

Обозреватель считает, что план Путина по аннексии уже провалился. Ведь он, вероятно, рассчитывал, что после "присоединения" оккупированных территорий к России Киев согласится сесть за стол переговоров, побоявшись продолжать контрнаступление из-за угроз ядерного удара. Тогда, по этому замыслу, они должны подвести промежуточный итог войны и решить, что останавливаются на этом этапе.

Вместо этого все сложилось иначе – буквально через несколько дней после аннексии ВСУ освободили Лиман, который россияне уже считали своим. При этом никакого ответа до сих пор нет.

Теперь, когда это произошло и мы освободили Лиман, они находятся в ступоре, потому что нужно как-то отвечать – или бить ядерным оружием, что является довольно сложным вопросом, или пытаться защищаться конвенционными средствами, что пока у них не получается,

– подытожил Попович.

Денис Попович о результатах аннексии украинских территорий Путиным: смотрите видео

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