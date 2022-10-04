Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он напомнил, что недавно в русской армии произошли кадровые перестановки.

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Хаос в военном руководстве России

В частности, генерал-лейтенант Роман Бердников заменил генерал-полковника Александра Журавлева в должности руководителя Западного военного округа .

По словам Арестовича, это уже пятое изменение командования этого округа за время войны.

Это демонстрирует уровень хаоса в военном руководстве России,

– отметил советник главы ОП.

По его словам, высшие чины русской армии были недовольны этим назначением. Однако умолчали и не решились откровенно высказать свою позицию.

"В военно-политическом руководстве России нарастает конфликт"

Кроме того, из-за поражений кафиров в Украине посыпалась критика и на других военных руководителей. Арестович напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана.

Также, по словам советника главы ОП, российские власти критикуют депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.

Это уже свидетельствует о расколе среди военных. Это признаки конфликта, нарастающего в высшем военно-политическом руководстве России,

– отметил Арестович.

Как контрнаступление ВСУ влияет на настроения кафиров

По мнению советника главы Офиса Президента, конфликты в российской армии будут только усиливаться с последующим контрнаступлением ВСУ.

Любое военное поражение российская сторона переживает как нравственную катастрофу. Это приводит к обвалу мотивации и началу переоценки системы ценностей. Военные не понимают, за что они воюют,

– подчеркнул Арестович.

По его словам, в таких условиях даже хорошо подготовленные армейцы не смогут применить свои навыки на поле боя, поскольку не понимают, зачем это им.

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" Особо чувствуется упадок морального духа кафиров на Херсонском направлении . Там российские войска крайне истощены морально и физически, у них даже с едой все плохо", - добавил советник главы ОП.

Он отметил, что сейчас отдельные части держатся только на свободе командиров и ситуация будет только ухудшаться.

Алексей Арестович рассказал о расколе среди российских военных: смотрите видео

Ситуация в русской армии: коротко