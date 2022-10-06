Скільки території вже вдалося звільнити Україні

Так, впродовж останніх тижнів Збройні Сили України деокупували чимало територій. Президент України заявив, що є успіхи і на Сході країни.

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За його словами, тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Є успіхи й на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму,

– каже він.

Зеленський додав, що ця перспектива – очевидна, і цим шляхом ще належить пройти, багато витримати та зробити. Водночас не тільки українцям, а і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право.

ЗСУ просуваються на Херсонщині

Ввечері 2 жовтня Зеленський офіційно заявив, що наші військові звільнили Архангельське та Миролюбівку. Відстань між населеними пунктами становить 30 кілометрів.

Після того з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли:

у Хрещенівку

Старосілля,

Велику Олександрівку,

Малу Олександрівку,

Блакитне,

Новодмитрівку,

Нововоскресенське,

Новомиколаївку,

Новопетрівку,

Дудчани,

Золоту Балку.

У Генштабі наразі не підтверджували звільнення населених пунктів, але зазначали, що ЗСУ закріплюються на Півдні. Тобто зачищають території від окупантів.

4 жовтня Міноборони України підтвердило звільнення Давидового Броду. Це село було основним рубежем оборони російських окупантів. Тепер її прорвали.

Зверніть увагу! У Генштабі повідомили, що з 1 жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області. Водночас в ОК "Південь" додали, що під контроль України повернули понад 400 квадратних кілометрів області.

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