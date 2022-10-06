Скільки території вже вдалося звільнити Україні
Так, впродовж останніх тижнів Збройні Сили України деокупували чимало територій. Президент України заявив, що є успіхи і на Сході країни.
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За його словами, тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.
Є успіхи й на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму,
– каже він.
Зеленський додав, що ця перспектива – очевидна, і цим шляхом ще належить пройти, багато витримати та зробити. Водночас не тільки українцям, а і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право.
ЗСУ просуваються на Херсонщині
Ввечері 2 жовтня Зеленський офіційно заявив, що наші військові звільнили Архангельське та Миролюбівку. Відстань між населеними пунктами становить 30 кілометрів.
Після того з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли:
- у Хрещенівку
- Старосілля,
- Велику Олександрівку,
- Малу Олександрівку,
- Блакитне,
- Новодмитрівку,
- Нововоскресенське,
- Новомиколаївку,
- Новопетрівку,
- Дудчани,
- Золоту Балку.
У Генштабі наразі не підтверджували звільнення населених пунктів, але зазначали, що ЗСУ закріплюються на Півдні. Тобто зачищають території від окупантів.
4 жовтня Міноборони України підтвердило звільнення Давидового Броду. Це село було основним рубежем оборони російських окупантів. Тепер її прорвали.
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