Сколько территорий уже удалось освободить Украине

Так, в последние недели Вооруженные Силы Украины деоккупировали немало территорий. Президент Украины заявил, что есть успехи и на востоке страны.

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По его словам, только за время от 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Есть успехи и в восточном направлении. Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Настанет день, когда мы скажем и об освобождении Крыма,

– говорит он.

Зеленский добавил, что эта перспектива очевидна, и этим путем еще предстоит пройти, многое выдержать и сделать. В то же время, не только украинцам, но и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Вечером 2 октября Зеленский официально заявил, что наши военные освободили Архангельское и Миролюбовку. Расстояние между населенными пунктами составляет 30 км.

После этого появилась информация о том, что ВСУ зашли:

в Крещеновку

Староселье,

Большую Александровку,

Малую Александровку,

Блакитное,

Новодмитровку,

Нововоскресенское,

Новониколаевку,

Новопетровка,

Дудчаны,

Золотую Балку.

В Генштабе пока не подтверждали освобождение населенных пунктов, но отмечали, что ВСУ закрепляются на Юге. То есть зачищают территории от оккупантов.

4 октября Минобороны Украины подтвердило освобождение Давидова Брода. Это село было основным рубежом обороны русских оккупантов. Теперь его прорвали.

Обратите внимание! В Генштабе сообщили, что с 1 октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. В то же время в ОК "Юг" добавили, что под контроль Украины вернули более 400 квадратных километров области.

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