Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував неодноразові випадки загибелі російських мобілізованих у так званих "підготовчих центрах" чи на полігонах.

До теми Деблокуємо одразу кілька напрямків: Подоляк розповів про ситуацію на фронті

За його словами, в Росії відбувається повний бардак практично у всіх сферах, окрім сировини. Там місцеві еліти отримують великі гроші, щоб потім купляти собі яхти чи домівки на Заході.

Мобілізація пришвидшить загнивання російської політичної системи

Як наголошує Подоляк, мобілізація в Росії, з одного боку, позитивна для України. Адже цей процес лише "розширить" тріщини путінського режиму. З іншого боку, українським військовим доведеться "перемолоти" ще більшу кількість живої сили окупантів.

Зараз Росія перебуває у важкому становищі. Арсенал ракет, снарядів та іншої зброї все зменшується, а російський ВПК не має можливості отримати всі матеріали для відновлення запасів. Адже все під санкціями. Тому й окупанти беруть один зі своїх "козирів" – живу силу.

У них є жива сила, яку можна кинути в перший – другий ешелон оборони для того, щоб трошки пригальмувати ходу наших хлопців. Це погано для нас, тому що можна було б закінчити війну якомога швидше, але все ж таки доведеться перемолотити трошки більше росіян,

– зазначив Подоляк.

Попри це, ймовірно, що для світу буде дійсно психологічно важливо, якщо Україна знищить ще більшу кількість російських військових. Тоді у них може кінцево зруйнуватися міф про "другу армію світу".

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу

Збройні Сили вже знищили понад 60 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення українські військові вже перемололи аж 61 330 російських окупантів. Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ. Однак там наголошують, що втрати приблизні. Точну кількість знищених окупантів важко підрахувати через інтенсивні бойові дії.

Загалом з 24 лютого українські захисники знищили 2449 танків, 5064 бойових броньованих машин, 1424 артилерійських систем, 344 реактивні системи залпового вогню, 177 засобів ППО, 266 літаків, 232 гелікоптери.