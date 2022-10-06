Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, українські військові системно й методично нищать російських окупантів та просуваються вперед.

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Яка ситуація на фронті

Як повідомив Подоляк, українські військові вже "дочищають" Харківську область. Практично одночасно захисники увійшли й на Луганщину та з одного з боків на Донеччині, де просунулися на кілька кілометрів за останню добу. Кілька населених пунктів вдалося звільнити на Херсонсько-Криворізькому напрямку.

Українські військові ніколи не повідомляють, що "от завтра ми зайдемо кудись і все звільнимо". У Генштабу зовсім інший підхід, ніж в окупантів. Командування готує кілька сценарних планів, за якими можуть працювати військові. Потім все затверджують – і починається робота.

За словами Подоляка, надзвичайно важливо і надалі знищувати тилову інфраструктуру російської армії. Це зменшує їхню бойову спроможність і не дає можливість перекидати підкріплення та резерви на різні напрямки.

Це дозволяє мінімізувати втрати і ефективно просуватися вперед. Бо росіяни панікують, вони не розуміють, де ці події будуть відбуватися через годину, де наша колона піде вперед, а тому не розуміють, де треба концентрувати свої сили,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що окупанти жахливо займаються планування. Це дає можливість ЗСУ варіювати варіантам, щоб застати ворога зненацька.

Попри це, є один напрямок, де дійсно тривають дуже "гарячі події" – це Бахмутський. Окупанти постійно закидують цю землю своїм "гарматним м'ясом". Але успіхів в них практично немає.

"Там росіяни може і хотіли щось донести нам. Адже вони прямолінійні – їм було сказано до 15 вересня захопити всю Донецьку область, але не сказали до якого року. Або в них просто "три дні" ще не закінчилися, і вони собі на 50 метрів просуваються, а потім на 150 метрів відходять назад. Отака в них йде велика позиційна війна", – підкреслив Подоляк.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває: коротко