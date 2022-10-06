Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, в російських окупантів стався каскадний обвал фронту на Бериславському напрямку. Звісно, що спротив є, але він досить слабкий.

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Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

На думку Нарожного, звільнення Херсону можна організувати ще до Нового року. Його прогноз – середина або кінець листопада. Вочевидь в окупантів недостатньо добре налагоджене постачання після регулярних ударів HIMARS, через що вони не завжди можуть чинити серйозний спротив.

Угруповання окупантів в Херсоні приречене. У них з постачанням все погано. Після того, як ми візьмемо Берислав, то, думаю, будуть так звані "кліщі" довкола Херсону. Ми знекровимо це угруповання і звільнимо місто,

– вважає Нарожний.

Після звільнення Херсона ЗСУ, ймовірно, зможуть досягати американськими HIMARS до території поблизу Кримського перешийку. Це буде ще більше руйнувати логістику російських окупантів.

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