Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, в російських окупантів стався каскадний обвал фронту на Бериславському напрямку. Звісно, що спротив є, але він досить слабкий.
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Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон
На думку Нарожного, звільнення Херсону можна організувати ще до Нового року. Його прогноз – середина або кінець листопада. Вочевидь в окупантів недостатньо добре налагоджене постачання після регулярних ударів HIMARS, через що вони не завжди можуть чинити серйозний спротив.
Угруповання окупантів в Херсоні приречене. У них з постачанням все погано. Після того, як ми візьмемо Берислав, то, думаю, будуть так звані "кліщі" довкола Херсону. Ми знекровимо це угруповання і звільнимо місто,
– вважає Нарожний.
Після звільнення Херсона ЗСУ, ймовірно, зможуть досягати американськими HIMARS до території поблизу Кримського перешийку. Це буде ще більше руйнувати логістику російських окупантів.
Окупанти в Херсоні приречені – Павло Нарожний: дивіться відео
ЗСУ просуваються на Херсонщині: головне
- За перші дні жовтня підрозділи Збройних Сил України звільнили вже 29 населених пунктів на Херсонщині. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Окупанти вкидають резерви, щоб стримати український наступ та відвоювати втрачені позиції.
- До прикладу, 4 жовтня українські захисники звільнили 9 населених пунктів на Херсонському напрямку. Серед них – Старосілля, Давидів Брід, Велика Олександрівка тощо. 5 жовтня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Нововоскресенського, Новогригорівки та Петропавлівки.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 6 жовтня наголосила, що ЗСУ вже звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини.